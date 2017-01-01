В Афганистане при взрыве мины погибли 10 человек
На востоке Афганистана в провинции Хост по меньшей мере 10 мирных жителей погибли в результате подрыва микроавтобуса на придорожной мине. Об этом сообщил телеканал 1TV со ссылкой на представителя МВД страны Насрата Рахими во вторник, 17 декабря.
Отмечается, что взрыв произошел сегодня утром в районе Алишер. Среди погибших – трое детей и две женщины. Люди направлялись на похороны в провинцию Логар.
Рахими возложил ответственность за случившееся на радикальную группировку "Талибан".
Ранее сообщалось, что в Афганистане четверо судей из провинции Пактия погибли при нападении неизвестных боевиков в восточной провинции Логар.
Также стало известно, что в Афганистане несколько солдат расстреляли 25 своих сослуживцев и ушли к боевикам "Талибана".
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