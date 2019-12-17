Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Пакистане суд приговорил к казни бывшего президента

Комментариев: 3
Первеза Мушаррафа обвинили в приостановлении действия конституции и введении чрезвычайного положения в 2007 году.
Генерал Мушарраф занимал пост президента Пакистана с 2001 по 2008 год
Генерал Мушарраф занимал пост президента Пакистана с 2001 по 2008 год

Специальный суд Пакистана вынес смертный приговор бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу. Об этом сообщает издание Dawn во вторник, 17 декабря.

Вердикт был вынесен судебной коллегией из трех судей под председательством главы Высокого суда Пешавара Вакара Ахмада Сэтха.

"Мушарраф признан виновным в соответствии с шестой статьей Конституции Пакистана", – заявил в ходе заседания Сэтх.

Подробный вердикт будет обнародован в течение 48 часов.

Ранее, 28 ноября, Высокий суд Исламабада постановил отложить объявление приговора Специальным судом после рассмотрения соответствующей петиции, поданной МВД Пакистана, которое попросило отсрочку для повторного анализа аргументов по делу. 19 ноября Специальный суд завершил судебное разбирательство по делу от 2014 года о госизмене Мушаррафа и постановил, что приговор будет объявлен 28 ноября.

Напомним, обвинения в отношении экс-президента Пакистана связаны с приостановлением им действия конституции и введением чрезвычайного положения в 2007 году. Генерал Мушарраф занимал пост президента с 2001 по 2008 год.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Пакистан, президент, суд, смертная казнь, приговор, Мушарраф
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
avtotrend    17.12.2019, 11:58
Оценка:  +2
avtotrend
Вот это правосудие!
VSHIVANKA    17.12.2019, 11:14
Оценка:  -5
VSHIVANKA
ПРИШЁЛ К ВЛАСТИ С ПОМОЩЬЮ США В РЕЗУЛЬТАТЕ ГОСПЕРЕВОРОТА.....
ГДЕ ТО В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ ХРЯК ПЕДЯ НЕРВНО ИСПОРТИЛ ВОЗДУХ.....
ВыВсеВрети    17.12.2019, 12:05
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ ДЫРКА, РАССКАЖИ ЛУЧШЕ О ГОСПЕРЕВОРОТЕ КОТОРЫЙ БЫЛ НА РОСИИ, БЛАГОДАРЯ ХОЗЯЕВАМ!...
ХУЛИ МЫ НА РОСИИ НЕ РАБЫ!!!!...))))))))
И ДА, ТЫ НАЛЯПИЛО ПЕТУШКОВ????....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь