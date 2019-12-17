В Пакистане суд приговорил к казни бывшего президента

Первеза Мушаррафа обвинили в приостановлении действия конституции и введении чрезвычайного положения в 2007 году.

Генерал Мушарраф занимал пост президента Пакистана с 2001 по 2008 год

Специальный суд Пакистана вынес смертный приговор бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу. Об этом сообщает издание Dawn во вторник, 17 декабря.

Вердикт был вынесен судебной коллегией из трех судей под председательством главы Высокого суда Пешавара Вакара Ахмада Сэтха.

"Мушарраф признан виновным в соответствии с шестой статьей Конституции Пакистана", – заявил в ходе заседания Сэтх.

Подробный вердикт будет обнародован в течение 48 часов.

Ранее, 28 ноября, Высокий суд Исламабада постановил отложить объявление приговора Специальным судом после рассмотрения соответствующей петиции, поданной МВД Пакистана, которое попросило отсрочку для повторного анализа аргументов по делу. 19 ноября Специальный суд завершил судебное разбирательство по делу от 2014 года о госизмене Мушаррафа и постановил, что приговор будет объявлен 28 ноября.

Напомним, обвинения в отношении экс-президента Пакистана связаны с приостановлением им действия конституции и введением чрезвычайного положения в 2007 году. Генерал Мушарраф занимал пост президента с 2001 по 2008 год.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet