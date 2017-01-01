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Очевидец показал видео извержения вулкана в Зеландии

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Количество погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 18. Около 20-ти остаются в реанимации с тяжелыми ожогами.

Очевидец обнародовал видео трагедии на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, где во время туристических экскурсий произошло извержение вулкана. Об этом пишет BBC News.

Количество погибших в результате извержения достигло 18 человек, еще двоих разыскивают. По данным полиции, их тела могут находиться в водах у острова Уайт-Айленд, однако, неблагоприятные погодные условия уже вторые сутки препятствуют поисковой операции.

Также сообщается, что полиция опубликовала список идентифицированных жертв. Во время происшествия на острове были 47 человек. Семнадцать имен озвучили, а одного, кто умер уже в госпитале, не назвали. Двое из названных до сих пор считаются пропавшими без вести.

Спасатели рассказали ранее, что эвакуировали по меньшей мере 23 человека. Около 20-ти остаются в реанимации с тяжелыми ожогами.

Ранее сообщалось, что жертвами извержения стали 16 человек. В больницах остаются еще  более 20 человек, некоторые из них в критическом  состоянии.

Напомним, извержение вулкана на острове Уайт-Айленд произошло 9 декабря. По данным полиции, в момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек.

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Теги: Извержения вулканов, Новая Зеландия, видео, вулкан, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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