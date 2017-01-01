В этом году в мире погибли 49 журналистов

Репортеры без границ составили ежегодный отчет, в котором Украину фигурирует из-за убийства журналиста Вадима Комарова в Черкассах и удерживаемого в "ДНР" Станислава Асеева.

За 2019 года в мире были убиты 49 журналистов, еще 389 находятся в тюрьме, а 57 - в заложниках. Об этом свидетельствуют данные, наведенные в ежегодном отчете Репортеров без границ во вторник, 17 декабря.

В организации отметили, что количество убитых журналистов в этом году самое низкое с 2003 года. Оно на 44% меньше по сравнению с прошлым годом. Этот показатель является, прежде всего, результатом уменьшения числа погибших журналистов в зонах боевых действий.

При этом число погибших журналистов в странах, где нет войн, остается таким же, как и в предыдущие годы.

Среди прочих, в отчете упоминается украинский журналист Вадим Комаров.

"Украинский журналист, который был хорошо известен расследованием коррупции в городе Черкассы и был целью несколько попыток убийства в последние годы, умер в июне от тяжелых травм головы, он подвергся насильственному нападению в мае. Его убийство остается безнаказанным", - отмечается в отчете.

Также в отчете опоминается журналист Станислав Асеев (более известный под псевдонимом Станислав Васин), который был в августе приговорен к 15 годам лишения свободы в так называемой "ДНР".

В отчете также отмечается, что число задержанных журналистов в этом году на 12% больше, чем в прошлом. Почти половина из них удерживается властями Китая, Египта и Саудовской Аравии.

Ранее организация Press Emblem Campaign сообщила, что в 2019 году погибли более 70 сотрудников СМИ по всему миру. Показатель текущего года меньше по сравнению с 2018 годом, когда погибли 113 человек.

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