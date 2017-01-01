Оскорбление финского премьера: в Эстонии отклонили вотум недоверия министру

Партии реформ решила инициировать вотум недоверия Марту Хельме из-за его резких высказываний о новом правительстве Финляндии.

Эстонский парламент отклонил вотум недоверия министру внутренних дел Марту Хельме. Об этом сообщает ERR.

За вотум недоверия во вторник проголосовали 44 депутата при 42 голосах "против". Воздержавшихся не было, 13 из 99 присутствующих в зале Рийгикогу депутатов не приняли участия в голосовании.

Для принятия вотума недоверия необходимо, чтобы его поддержал по крайней мере 51 депутат парламента.

Парламентская фракция Партии реформ решила в понедельник инициировать вотум недоверия Хельме из-за его резких высказываний о новом правительстве Финляндии.

Ранее сообщалось, что глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляднии "продавщицей". Март Хельме назвал возглавившую правительство Финляндии Санну Марин "продавщицей, которая поднялась до премьер-министра".

Позже премьер Финляндии ответила на слова главы МВД Эстонии о "продавщице".

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