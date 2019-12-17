В Польше украинец накинулся с оружием на своего работодателя
В польском городе Пястув, вблизи от Варшавы, 44-летний украинец накинулся с оружием на своего работодателя.
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Об этом сообщает RMF24.
Сообщается, что после увольнения возбужденный украинец пришел к своему работодателю и потребовал вернуть деньги, который тот задолжал за его работу. При себе у мужчины был пистолет.
Сначала завязалась словесная перепалка, которая перешла в драку. Украинец ударил своего оппонента кулаком в лицо. Затем прозвучали три выстрела.
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К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Предпринимателю удалось сбежать и сообщить в полицию. Копы задержали украинца. Суд арестовал его на 3 месяца.
Напомним, в Польше украинец жестоко убил соседа по квартире. В Польше украинец жестоко убил соседа по квартире.
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