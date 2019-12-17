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В Польше украинец накинулся с оружием на своего работодателя

Комментариев: 1
Инцидент случился под Варшавой.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
revealmedia.com

В польском городе Пястув, вблизи от Варшавы, 44-летний украинец накинулся с оружием на своего работодателя.

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Об этом сообщает RMF24.

Сообщается, что после увольнения возбужденный украинец пришел к своему работодателю и потребовал вернуть деньги, который тот задолжал за его работу. При себе у мужчины был пистолет.

Сначала завязалась словесная перепалка, которая перешла в драку. Украинец ударил своего оппонента кулаком в лицо. Затем прозвучали три выстрела.

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К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Предпринимателю удалось сбежать и сообщить в полицию. Копы задержали украинца. Суд арестовал его на 3 месяца.

Напомним, в Польше украинец жестоко убил соседа по квартире. В Польше украинец жестоко убил соседа по квартире. 

 

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Теги: Польша, украинец, оружие, работа
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    17.12.2019, 15:06
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ВОССТАНИЕ РАБОВ ? )))))
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