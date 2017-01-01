Россия расширила санкции против Украины

Введены ограничения на поставки новых категорий товаров, а также персональные санкции против ряда лиц.

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Российское правительство приняло решение расширить запрет на ввоз на территорию России ряда товаров из Украины. Соответствующее решение опубликовано на одном из официальных сайтов российского правительства, пишут российские СМИ.

Среди новых запретов – поставки в Россию кукурузного крахмала, глюкозы, фруктозы, глюкозо-фруктозных сиропов, мальтодекстрина, грелок, трубок, катетеров, кровоостанавливающих жгутов и других товаров медицинского назначения. Кроме этого, под запрет попали радиаторы и котлы, части насосов.

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Вместе с тем, Россия ограничит ввоз в Украину товаров бумажной промышленности.

Вместе с тем под персональные санкции российского правительства дополнительно попали депутаты, чиновники и представители правоохранительных органов Одесской области.

Примечательно, что о новых российских санкциях против Украины стало известно в тот же день, когда было опубликовано распоряжение украинского правительства по расширению санкций против России, в частности против компаний, поставляющих товары для оборонного комплекса РФ.

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