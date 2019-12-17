В США фургон протаранил супермаркет, много пострадавших

Все пострадавшие находятся в больнице. По крайней мере три человека - в критическом состоянии.

В результате наезда пострадали много людей Getty Images

В США вблизи города Сиэтл как минимум 11 человек пострадали после того, как фургон въехал в супермаркет, пишет во вторник, 17 декабря, CNN.

"11 человек пострадали в понедельник ночью после того, как белый фургон въехал в супермаркет возле Сиэтла", - сообщил полицейский Кинг Райян Абботт.

Сейчас все пострадавшие находятся в больнице. По крайней мере три человека - в критическом состоянии.

По словам Абботта, двое подозреваемых въехали в магазин, чтобы совершить кражу. После этого пытались убежать. Подозреваемых уже задержали, и они находятся под стражей.

Напомним, в Германии в городе Висбаден рейсовый автобус наехал на людей , в результате чего один человек скончался, 23 получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet