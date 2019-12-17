Эскадрон смерти. Политические убийства в Беларуси

Отставной офицер МВД Беларуси сознался в убийствах белорусских оппозиционеров и просит убежище в Европейском союзе.

Сенсационное заявление всколыхнуло Беларусь. Бывший сотрудник спецподразделения спецназа из Беларуси Юрий Гаравский заявил в интервью DW, что участвовал в убийстве оппозиционных политиков в конце 1990-х годов.

В 1999 году в Беларуси действительно пропали бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, бывший глава Центризбиркома Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. Все они считались противниками президента Александра Лукашенко.

Официально дело о их пропаже закрыто по сроку давности, никаких результатов нет. В Беларуси уже неоднократно появлялись версии о том, что Захаренко, Гончар и Красовский были убиты сотрудниками белорусского СОБРа под командованием подполковника Дмитрия Павличенко с ведома властей страны. Теперь же это подтвердил и живой свидетель.

Кто такой

Юрий Гаравский сейчас ожидает политического убежища в “одной из неназванных немецкоязычных стран в Европе”. По его словам, в 1999—2003 годах он был бойцом СОБРа - Спецотряда быстрого реагирования МВД Беларуси.

Подразделение, в котором служил Гаравский, неофициально называли "эскадроном смерти", а командир СОБРа полковник Дмитрий Павличенко в специальном докладе ПАСЕ фигурировал как вероятный организатор политических убийств в Беларуси.

Убийства

Гаравский признается, что участвовал в похищении и убийстве бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и его друга, бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал белорусскую оппозицию. Все они были политическими оппонентами Александра Лукашенко.

По словам экс-милиционера, приказы о слежке за "объектами", похищениях и убийствах отдавало начальство СОБРа.

Гаравский рассказал, что всех троих застрелили из пистолета ПБ с глушителем. Тело Захаренко сожгли в крематории Северного кладбища в Минске, а затем закопали там же. Гончара и Красовского, а также внедорожник бизнесмена Jeep Cherokee закопали в лесу вблизи военной базы в районе Бегомля Витебской области.

По словам экс-милиционера, участникам убийства Гончара и Красовского начальство заплатило по 1 тысяче долларов.

Он также не исключил, что милиция причастна к убийству журналиста Дмитрия Завадского, который пропал в 2000 году.

Мотив

“По поводу Гончара Павличенко сказал мне, что «у него был стопроцентный компромат для отстранения Лукашенко», поэтому в верхах сказали, что его надо убрать. За что убили Завадского, к чему он был причастен, я вообще не понимаю”, - говорит Гаравский.

Реакция

Экс-командир СОБРа Дмитрий Павличенко слова Гаравского полностью отрицает. Он говорит, что Гаравский даже никакого отношения к СОБРу не имеет.

“У нас (в 1998 году) открылся штат контрактников, у него особого интеллекта не было, хлопец здоровый, но определенные навыки были, и в рукопашном бое, и мы его взяли. Но СОБР формировался в 1999 году. А он в это время, в 1999 году, попал под уголовную ответственность — занимался вымогательством. Его брало в разработку Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, задерживал Алмаз — там все было серьезно. Поэтому, когда какие-то события и происходили (в 1999 году), к которым СОБР не имеет отношения, он отбывал наказание”, - заявил Павличенко.

При этом Павличенко признает, что общался с Гаравским и помогал ему. Участие СОБРа в похищении оппозиционеров экс-милиционер тоже отрицает.

На позиции Лукашенко внутри страны откровения бойца вряд ли повлияют, считает беларуский политолог Артём Агафонов.

“Ничего принципиально нового Гаравский не сказал. Тема убийств оппозиционеров в конце 1990-х достаточно популярна, об этом много говорилось, даже книги писались. Реакция Минска вполне предсказуема — всё отрицать. Её уже продемонстрировал бывший начальник СОБРа Павличенко, сказавший, что Гаравский под его началом не служил. Поскольку для белорусов слова Гаравского новостью не являются, а после упоминавшихся событий прошло более 20 лет, никакого заметного влияния на позиции Лукашенко внутри страны материал Deutsche Welle не окажет. Его лучше рассматривать как внешнеполитический фактор. Определённые силы на Западе дали белорусскому президенту накануне переговоров 20 декабря на саммите ЕАЭС прозрачный намёк: если будут серьёзные подвижки по интеграции, там могут достать и предъявить публике всех скелетов из шкафа «Последнего диктатора Европы», о которых уже изрядно подзабыли”, - считает политолог.