Акции компании Vinci упали в цене на 18,28% из-за якобы неправдивой информации, размещенной финансовым агентством.

Во Франции американское финансовое агентство Bloomberg оштрафовали на 5 млн евро за распространение заведомо ложной информации., сообщает l'express L'Еntreprise.

Обвинения агентству выдвинула компания Vinci еще 22 ноября 2016 года. Из-за публикации в серьезном финансовом издании пресс-релиза о возможных серьезных нарушениях компания на грани банкротства.

Французская комиссия по санкциям AMF подсчитала, что акции Vinci упали в цене на 18,28%. Установлено, что правила и кодексы, регулирующие деятельность журналиста, не были соблюдены компанией Bloomberg.

Но агентство не собирается выполнять решения и намерено подавать на апелляцию.

"Мы сожалеем об решении, принятом сегодня Комиссией по санкциям AMF, которая игнорирует жизненно важную роль, которую пресса играет в демократическом обществе", - отметили в агентстве.

Фальшивый пресс-релиз был размещен на сайте, очень похожем на настоящий сайт компании. Отличия были в адресной строке: вместо vinci.com был адрес Vinci.group. В нем даже содержалась подпись настоящего менеджера по связям с прессой с фальшивым номером телефона.

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