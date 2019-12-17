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Bloomberg оштрафовали на 5 млн евро

Комментариев: 1
Акции компании Vinci упали в цене на 18,28% из-за якобы неправдивой информации, размещенной финансовым агентством.
Агентство отказывается платить штраф
Агентство отказывается платить штраф
Getty Images
 
Во Франции американское финансовое агентство Bloomberg оштрафовали на 5 млн евро за распространение заведомо ложной информации., сообщает l'express L'Еntreprise.
 
Обвинения агентству выдвинула компания Vinci еще 22 ноября 2016 года. Из-за публикации в серьезном финансовом издании пресс-релиза о возможных серьезных нарушениях компания на грани банкротства.
 
Французская комиссия по санкциям AMF подсчитала, что акции Vinci упали в цене на 18,28%. Установлено, что правила и кодексы, регулирующие деятельность журналиста, не были соблюдены компанией Bloomberg.
 
Но агентство не собирается выполнять решения и намерено подавать на апелляцию.
 
"Мы сожалеем об решении, принятом сегодня Комиссией по санкциям AMF, которая игнорирует жизненно важную роль, которую пресса играет в демократическом обществе", - отметили в агентстве.
 
Фальшивый пресс-релиз был размещен на сайте, очень похожем на настоящий сайт компании. Отличия были в адресной строке: вместо vinci.com был адрес Vinci.group. В нем даже содержалась подпись настоящего менеджера по связям с прессой с фальшивым номером телефона.
 
Недавно Bloomberg писал, что юристы ПриватБанка обращались за помощью к адвокату Дональда Трампа Руди Джулиани.

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Теги: штраф, агентство, сборная Франции
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
xapi3mat    17.12.2019, 18:32
Оценка:  +2
xapi3mat
для блум берга 5 лимонов - это раз почухаться
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