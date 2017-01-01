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Во Франции протестующий бросил в полицейских бутылку с кислотой

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Инцидент произошел в городе Лилль. Правоохранители успели увернуться, никто не пострадал. Местная прокуратура начала расследование.
В Лилле протестующий бросил бутылку с кислотой в полицейских
В Лилле протестующий бросил бутылку с кислотой в полицейских

Во время общенациональной забастовки во Франции протестующий бросил в полицейских бутылку с кислотой. Об этом сообщает BFM TV во вторник, 17 декабря.

Инцидент произошел в городе Лилль около 12:30, передает полиция. Источник в правоохранительных органах сообщил, что брошенный объект был бутылкой объемом 50 мл и вызвал небольшой взрыв.

В результате никто не пострадал, поскольку правоохранители успели увернуться. Прокурор Лилия начал расследование.

В городе Нант полиция была вынуждена применить слезоточивый газ против протестующих. Прошлыми месяцами Нант был ареной неоднократных столкновений между полицией и крайне левыми радикальными группировками.

Несмотря на протесты, премьер-министр Франции Эдуар Филипп во вторник заявил, что правительство не откажется от пенсионной реформы.

Как известно, с 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
 
Ранее в Париже во время протестов задержали 90 человек. Во Франции более 800 тысяч человек вышли на уличные протесты против запланированной пенсионной реформы.

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Теги: Забастовки, Франция, протесты, полиция, протест, пенсионная реформа
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Источник: korrespondent.net

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