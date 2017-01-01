Во Франции протестующий бросил в полицейских бутылку с кислотой
Во время общенациональной забастовки во Франции протестующий бросил в полицейских бутылку с кислотой. Об этом сообщает BFM TV во вторник, 17 декабря.
Инцидент произошел в городе Лилль около 12:30, передает полиция. Источник в правоохранительных органах сообщил, что брошенный объект был бутылкой объемом 50 мл и вызвал небольшой взрыв.
В результате никто не пострадал, поскольку правоохранители успели увернуться. Прокурор Лилия начал расследование.
В городе Нант полиция была вынуждена применить слезоточивый газ против протестующих. Прошлыми месяцами Нант был ареной неоднократных столкновений между полицией и крайне левыми радикальными группировками.
Несмотря на протесты, премьер-министр Франции Эдуар Филипп во вторник заявил, что правительство не откажется от пенсионной реформы.
Бастующие парализовали Францию. Власти уступают
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet