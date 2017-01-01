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Сенат США одобрил санкции против Северного потока

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Сенаторы проголосовали за оборонный бюджет на следующий год, который предусматривает санкции против Северного потока-2.
Сенат США поддержал законопроект об оборонном бюджете на 2020 год
Сенат США поддержал законопроект об оборонном бюджете на 2020 год

Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который включает введение санкций против российского газопровода Северный поток-2. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщается на сайте Сената.

Сенаторы во вторник поддержали оборонный бюджет США в размере 738 миллиардов долларов. За законопроект проголосовал 61 сенатор, 6 выступили против.

Также в проект бюджета включили несколько других мер "по сдерживанию агрессии" России. В частности, это помощь Украине, в том числе поставки летального оружия, а также запрет на передачу Турции американских истребителей F-35 - его ввели из-за того, что Турция купила у России ЗРК С-400 Триумф.

Далее законопроект будет направлен на подпись президента США Дональда Трампа.

Ранее СМИ сообщали, что американские санкции против проекта Северный поток-2 смогут лишь затормозить, но не остановить строительство газопровода.

В самом Газпроме пока не могут назвать дату окончания строительства Северного потока-2.

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Теги: Россия-США, Северный поток, санкции, Сенат США, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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