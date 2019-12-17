Трамп выразил протест из-за импичмента

По убеждению Трампа, расследование по импичменту является "беспрецедентным и неконституционным злоупотреблением властью".



Президент США Дональд Трамп направил спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси письмо в связи с инициированной Демократической партией процедурой импичмента, сообщает пресс-служба Белого дома во вторник, 17 декабря.



"Выражаю решительный протест против кампании по импичменту, проводимой демократами в Палате представителей. Это беспрецедентное и антиконституционное злоупотребление властью, какого не было за всю 250-летнюю историю американского законодательства", - говорится в письме.



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