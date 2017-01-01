Вандалы разрушили 59 памятников на еврейском кладбище в Словакии

На кладбище лишь недавно были завершены реставрационные работы, которые продолжались более 10 лет.



Неизвестные разбили 59 памятников на еврейском кладбище в селе Наместово на северо-западе Словакии недалеко от границы с Польшей, сообщило гражданское объединения "Помни!" во вторник, 17 декабря.

Отмечается, что еврейское кладбище приводили в порядок более 10 лет, но теперь оно полуразрушено: 59 памятников были разбиты или опрокинуты.











В Винницкой области школьник разгромил 15 могил Ведется поиск вандалов. Многие волонтеры выразили готовность принять участие в реконструкции кладбища.



Напомним, в сентябре в Николаевской области Напомним, в сентябре в Николаевской области вандалы осквернили памятник евреям , который установлен на месте массового убийства в селе Богдановка. Неизвестные нарисовали на монументе свастику и разместили записку с угрозами.

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