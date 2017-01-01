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Сильное землетрясение произошло в Японии

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Эпицентр землетрясения магнитудой 5,0 располагался в районе архипелага Амами возле Окинавы.
В Японии произошло землетрясение
В Японии произошло землетрясение
Getty Images

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Японии в среду, 18 декабря, сообщают зарубежные СМИ. 
 
Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров. Эпицентр располагался в районе архипелага Амами возле Окинавы. Подземные толчки ощущались на юге страны в префектуре Кагосима.
 
Угрозы возникновения цунами не объявлялась. Данных о жертвах и разрушениях пока нет.

На Львовщине произошло землетрясение
 
Напомним, ранее почти 40 человек пострадали при землетрясении на Филиппинах, магнитуда которого составила 6,8.

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Теги: Япония, Землетрясения, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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