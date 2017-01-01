Сильное землетрясение произошло в Японии
Эпицентр землетрясения магнитудой 5,0 располагался в районе архипелага Амами возле Окинавы.
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Японии в среду, 18 декабря, сообщают зарубежные СМИ.
Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров. Эпицентр располагался в районе архипелага Амами возле Окинавы. Подземные толчки ощущались на юге страны в префектуре Кагосима.
Угрозы возникновения цунами не объявлялась. Данных о жертвах и разрушениях пока нет.
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На Львовщине произошло землетрясение
Напомним, ранее почти 40 человек пострадали при землетрясении на Филиппинах, магнитуда которого составила 6,8.
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