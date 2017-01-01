Сильное землетрясение произошло в Японии

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,0 располагался в районе архипелага Амами возле Окинавы.



Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Японии в среду, 18 декабря, сообщают зарубежные СМИ.



Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров. Эпицентр располагался в районе архипелага Амами возле Окинавы. Подземные толчки ощущались на юге страны в префектуре Кагосима.







На Львовщине произошло землетрясение

Угрозы возникновения цунами не объявлялась. Данных о жертвах и разрушениях пока нет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet