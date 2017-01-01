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В Бразилии запретили трансжиры в продуктах питания

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Использование частично гидрогенизированных жиров будет запрещено в стране до 2023 года.
Бразилия запретила трансжиры
Бразилия запретила трансжиры

Национальное агентство Бразилии по охране здоровья приняло решение запретить использовать трансжиры в продуктах питания, говорится в сообщении ведомства.
 
Власти страны намерены исключить использование частично гидрогенизированных жиров до 2023 года. Под запрет станут попадать и импортные продукты, содержащие данный ингредиент.
 
Трансжиры представляют собой искусственно синтезированный продукт, встречающийся в печенье, пирожных и других продуктах. Трансжиры провоцируют увеличение холестерина, что приводит к различным заболеваниям.

Ученые нашли абсолютно новый способ похудения

Ранее ученые установили, что насыщенные жиры увеличивают вероятность развития онкологического заболевания простаты у мужчин в несколько раз.

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Теги: Бразилия, запрет, трансжиры
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Источник: korrespondent.net

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