В Китае 13 шахтеров провели под землей 80 часов и остались живы
В результате затопления угольной шахты в Ибине в провинции Сычуань погибли пять человек.
Спасатели обнаружили 13 горняков, которые пропали без вести после аварии на шахте на юге Китая, сообщают зарубежные СМИ.
ЧП произошло в минувшую субботу, 14 декабря, в городском округе Ибинь (провинция Сычуань).
В шахту начала поступать вода. Сразу погибли трое рабочих. Позже спасатели нашли тела еще двух человек без признаков жизни. Поисково-спасательная операция велась круглые сутки.
Рано утром 18 декабря пропавшие горняки были обнаружены живыми. Они находились под землей более 80 часов.
Напомним, ранее в китайском городе Пиньяо (провинция Шаньси) в результате взрыва на шахте погибли 15 человек, еще девять горняков получили ранения.
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