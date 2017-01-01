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В Китае 13 шахтеров провели под землей 80 часов и остались живы

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В результате затопления угольной шахты в Ибине в провинции Сычуань погибли пять человек.
В Китае затопило шахту
В Китае затопило шахту
AP (архивное фото)

Спасатели обнаружили 13 горняков, которые пропали без вести после аварии на шахте на юге Китая, сообщают зарубежные СМИ.
 
ЧП произошло в минувшую субботу, 14 декабря, в городском округе Ибинь (провинция Сычуань).
 
В шахту начала поступать вода. Сразу погибли трое рабочих. Позже спасатели нашли тела еще двух человек без признаков жизни. Поисково-спасательная операция велась круглые сутки. 
 
Рано утром 18 декабря пропавшие горняки были обнаружены живыми. Они находились под землей более 80 часов.

Напомним, ранее в китайском городе Пиньяо (провинция Шаньси) в результате взрыва на шахте погибли 15 человек, еще девять горняков получили ранения.

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Теги: Китай, шахтеры, шахта, горняки
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Источник: korrespondent.net

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