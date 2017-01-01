В Китае 13 шахтеров провели под землей 80 часов и остались живы

В результате затопления угольной шахты в Ибине в провинции Сычуань погибли пять человек.



Спасатели обнаружили 13 горняков, которые пропали без вести после аварии на шахте на юге Китая, сообщают зарубежные СМИ.



В шахту начала поступать вода. Сразу погибли трое рабочих. Позже спасатели нашли тела еще двух человек без признаков жизни. Поисково-спасательная операция велась круглые сутки.



Рано утром 18 декабря пропавшие горняки были обнаружены живыми. Они находились под землей более 80 часов.



Напомним, ранее в китайском городе Пиньяо (провинция Шаньси) в результате взрыва на шахте Напомним, ранее в китайском городе Пиньяо (провинция Шаньси) в результате взрыва на шахте погибли 15 человек , еще девять горняков получили ранения.

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