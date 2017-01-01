У берегов Новой Зеландии произошло сильное землетрясение

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,9 располагался в 23 км в 80 км юго-западнее острова Рауль.



Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в среду, 18 декабря, близ побережья новозеландского острова Рауль, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр подземных толчков находился в 80 км юго-западнее города острова. Очаг располагался на глубине 10 км.

Информация о жертвах, пострадавших или разрушении инфраструктуры не поступала.



Почти 40 человек пострадали при землетрясении на Филиппинах

Напомним, в сентябре в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

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