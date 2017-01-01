Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На дебаты по импичменту Трампа отвели максимум шесть часов

Комментариев: 0
Против президента США выдвигаются обвинения по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование работе законодателей.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Дебаты по законопроекту, подразумевающему импичмент президента США Дональда Трампа, будут проведены в среду, 18 декабря, в Палате представителей и пройдут не больше шести часов. Об этом свидетельствует решение комитета палаты по регламенту, принятое после более чем девяти часов обсуждений.
 
Итоговое голосование закончилось вполне ожидаемо: ограничение в шесть часов поддержали все девять демократов комитета, против – все четверо республиканцев.
 
Напомним, что против Трампа выдвигаются обвинения по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование работе законодателей. 
 
Если Палата представителей, где демократы обладают большинством мест, проголосует за импичмент главе Белого дома, то дело уйдет в Сенат. 
 
Представители Демократической партии США начали процесс импичмента Трампа в связи с тем, что он задержал военную помощь Украине и якобы требовал в обмен на помощь заняться разбирательством в отношении своего политического конкурента Джо Байдена и его сына.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Трамп, Дональд Трамп, импичмент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь