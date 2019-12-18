Китай всколыхнуло мощное землетрясение

На юго-западе страны произошло землетрясение силой 5,2 балла. Известно о минимум пяти пострадавших.

В результате землетрясения силой 5,2 балла на юго-западе Китая пострадали пять человек. Об этом сообщает Хinhua.

Землетрясение на глубине 14 км произошло в уезде Цзычжун в городе Нэйцзян, провинция Сычуань на юго-западе Китая, в 8:14 утра. Команды медицинского персонала и пожарных были направлены для проведения спасательных работ. Все пострадавшие были отправлены в больницу.

План реагирования на чрезвычайные ситуации был активирован железнодорожным департаментом, включая ограничение скорости и капитальный ремонт операционной системы, что привело к задержке некоторых поездов.

Video: CCTV footage captures students taking cover as M5.2 earthquake hits Zizhong County, SW China's Sichuan Province pic.twitter.com/8cJiuOgJWU — CGTN (@CGTNOfficial) 18 декабря 2019 г.

Ранее сообщалось, что сильное землетрясение произошло в Японии . Эпицентр землетрясения магнитудой 5,0 располагался в районе архипелага Амами возле Окинавы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet