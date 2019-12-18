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Китай всколыхнуло мощное землетрясение

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На юго-западе страны произошло землетрясение силой 5,2 балла. Известно о минимум пяти пострадавших.

В результате землетрясения силой 5,2 балла на юго-западе Китая пострадали пять человек. Об этом сообщает Хinhua.

Землетрясение на глубине 14 км произошло в уезде Цзычжун в городе Нэйцзян, провинция Сычуань на юго-западе Китая, в 8:14 утра. Команды медицинского персонала и пожарных были направлены для проведения спасательных работ. Все пострадавшие были отправлены в больницу.

План реагирования на чрезвычайные ситуации был активирован железнодорожным департаментом, включая ограничение скорости и капитальный ремонт операционной системы, что привело к задержке некоторых поездов.

 
Ранее сообщалось, что сильное землетрясение произошло в Японии. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,0 располагался в районе архипелага Амами возле Окинавы.

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Теги: Китай, Землетрясения, видео, землетрясение, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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