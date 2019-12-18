Челябинский метеорит "напугал" сотрудников музея

Бронированный купол "самопроизвольно" поднялся над метеоритом. Невероятные кадры сняли камеры видеонаблюдения.

Сотрудники Государственного исторического музея Челябинской области сообщили о "самопроизвольно" поднявшемся куполе над фрагментом челябинского метеорита, который упал в 2013 году. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь музея Айвар Валеев.

В официальном акте указывается, что 14 декабря в 15:30 по местному времени бокс сам по себе открылся на глазах у смотрительницы музея. Сработала сигнализация на посту охраны, после чего на место пришли охранник, электрик и дежурная сотрудница. Затем купол закрыли при помощи пульта. Произошедшее также запечатлели камеры наблюдения.

"Поднять купол над метеоритом – это целая эпопея. Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, плюс сигнализация, плюс бюрократические дела. И никогда такого не было, чтобы купол вот так взял и сам приподнялся", - пояснил Валеев.

Напомним, метеорит упал на Землю 15 февраля 2013 года. Астероид размерами 17-20 метров вошел в атмосферу и взорвался на расстоянии примерно 30 километров от Челябинска. Ударные волны, порожденные метеоритом, привели к повреждению многих зданий; всего от падения метеорита пострадало более тысячи человек.

Позже геологи рассказали о природе Челябинского метеорита.

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