В РФ считают, что НАТО готовится к полномасштабной войне

Соответствующее заявление сделал глава Генштаба РФ.

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов заявил о том, что якобы НАТО готовится к полномасштабной войне. Мнение военный обосновал учениями, которые проводятся в Балтии, Польше, а также в акваториях Черного и Балтийского морей, пишут российские СМИ.

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По словам Герасимова, Североатлантический альянс активно “продвигает тезис о российской военной угрозе и проводит учения, увеличивая их интенсивность“. При этом в Генштабе РФ отмечают, прямых предпосылок для начала войны до 2050 года нет.

Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте - подчеркнул военный

Ранее сообщалось о том, что ОБСЕ обнаружила десятки российских “Градов“ на линии разграничения.

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