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В РФ считают, что НАТО готовится к полномасштабной войне

Комментариев: 2
Соответствующее заявление сделал глава Генштаба РФ.
Иллюстративное фото / Гипотетическая третья мировая война с использованием ядерного оружия
Иллюстративное фото / Гипотетическая третья мировая война с использованием ядерного оружия
wikipedia.org

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов заявил о том, что якобы НАТО готовится к полномасштабной войне. Мнение военный обосновал учениями, которые проводятся в Балтии, Польше, а также в акваториях Черного и Балтийского морей, пишут российские СМИ.

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По словам Герасимова, Североатлантический альянс активно “продвигает тезис о российской военной угрозе и проводит учения, увеличивая их интенсивность“. При этом в Генштабе РФ отмечают, прямых предпосылок для начала войны до 2050 года нет. 

Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте - подчеркнул военный

Ранее сообщалось о том, что ОБСЕ обнаружила десятки российских “Градов“ на линии разграничения. 

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Теги: валерий герасимов, РФ, нато, война
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Комментариев (4)
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Дэши    18.12.2019, 10:58
Оценка:  0
Дэши
Если бы ваша кремлевская пудырка не была марионеткой, он сам бы объявил войну США и Британии, он просто обязан был это сделать. Если бы и не победил, то нанес бы невосполнимый ущерб. Но он этого не сделал и не сделает и не потому что ссыт, а потому что марионетка и это очевидно.
Дэши    18.12.2019, 10:59
Оценка:  0
Дэши
Так что офни свою пи3дливую пасть, генерал герасим
Хитрый-Лис    18.12.2019, 10:34
Оценка:  +5
Хитрый-Лис
Ага типа медведь шатун залез на пасеку, но проклятые пчёлы начали оборонятся и нападать на мишку шатуна.
птицелов    18.12.2019, 11:01
Оценка:  0
птицелов
В кацапів певно гроші закінчуються мязами грати з нато!))))
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