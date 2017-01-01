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Большинству россиян Зеленский не интересен - опрос

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Большинство россиян не интересуются деятельностью президента Украины.
Большинству россиян Зеленский не интересен
Большинству россиян Зеленский не интересен
Офис президента

Только 9 % россиян позитивно относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это показывают результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения за декабрь.  

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Большинство россиян относятся к нему безразлично, либо слишком мало следят за его деятельностью.

21% респондентов показывают негативное отношение к Зеленскому.

В основном к Зеленскому позитивно относится молодежь: 19% опрошенных возрастом от 18 до 24 лет высказали о нем позитивное мнение.

В свою очередь, 58% опрошенных старше 45 лет показали негативное отношение к президенту Украины.

ВЦИОН

Напомним, Россия расширила санкции против Украины.

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Теги: Зеленский, Россия, ВЦИОМ, опрос
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