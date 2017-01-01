Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Водитель устроил взрыв в машине, распылив освежитель воздуха

Комментариев: 0
Британец переборщил во время поездки с освежителем воздуха. В итоге, когда он пытался прикурить, машина взорвалась.
Водитель отделался незначительными травмами
Водитель отделался незначительными травмами
BBC News

Водитель из английского города Галифакс, графство Уэст-Йоркшир, устроил взрыв в своем автомобиле, распылив в салоне освежитель воздуха, а затем решив прикурить сигарету, пишет BBC News.

Британец ехал на своем Seat и воспользовался аэрозолем. После этого он достал сигарету и как только зажег зажигалку, произошел взрыв.

Взрыв был таким мощным, что вылетели окна и лобовое стекло у Seat, а также взрывная волна выбила окна в здании, находящемся рядом. Самому водителю удалось выбраться из автомобиля. У британца незначительные травмы.

Пожарным и полиции пришлось перекрывать улицу, где произошло ЧП. По словам специалистов, причиной взрыва стала "смесь" освежителя и открытого огня.

Как мы писали ранее, в столице Греции Афинах поздно ночью взорвали автомобиль директора тюремной больницы.

Также напомним, что в Днепре взрыв уничтожил автомобиль и повредил гаражи.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: сигарета, взрыв, водитель, Великобритания, автомобиль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь