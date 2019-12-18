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Польша может покинуть Евросоюз из-за судебной реформы

Комментариев: 4
Верховный суд Польши уверен, что все предлагаемые изменения угрожают независимой судебной системе страны.
В Польше готовят судебную реформу
В Польше готовят судебную реформу

Польша может покинуть Европейский Союз из-за планов правящих националистов провести судебную реформу. Об этом говорится в заявлении председателя Верховного суда, передает Европейская правда.

Согласно законопроекту, который сейчас находится на рассмотрении парламента и был представлен правящей партией Право и справедливость (PiS), судьи могут быть наказаны за участие в "политической деятельности".

Любой судья, который ставит под сомнение законность судей, назначенных Национальным судебным советом, избираемым парламентом во главе с PiS, может быть оштрафован и в некоторых случаях уволен.

"Противоречия между польским законодательством и законодательством ЕС... вполне вероятно, приведут к вмешательству институтов Евросоюза из-за нарушения договоров ЕС и в более долгосрочной перспективе – к необходимости покинуть Европейский Союз", - говорится в заявлении.

Суд заявил, что планы правительства могут противоречить европейскому законодательству и усилят существующую напряженность в отношениях между Брюсселем и польским правительством.

В заявлении Верховного суда также сказано, что предлагаемый законопроект предназначен для того, чтобы президент Дуда, которого поддерживает PiS, мог выбрать нового главу суда до президентских выборов, которые должны состояться в мае.

Нынешняя глава Верховного суда Малгожата Герсдорф должна уйти в отставку в апреле. Она была назначена до прихода к власти PiS и открыто критиковала реформы партии.

Польша вступила в ЕС в 2004 году, и общественная поддержка членства остается высокой, несмотря на конфликты между Брюсселем и PiS. Польша является крупнейшим бенефициаром фондов ЕС для фермеров и инфраструктурных проектов.

В ЕС нет механизма для исключения стран-членов. Пока только Великобритания добровольно решила покинуть блок после референдума в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в Польше оппозиция выбрала своего кандидата в президенты. Польская оппозиционная партия выбрала своим кандидатом заместительницу спикера парламента Малгожату Кидаву-Блонскую.

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Теги: Польша, ЕС, Евросоюз, судебная реформа, судебная система
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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tulchanin    18.12.2019, 13:09
Оценка:  -1
tulchanin
Да ладно, Польша главный реципиент в ЕС.(больше всех денег получает из бюджета ЕС). Хрен кто её оторвет от этого "корыта".
Схiдный_бiдняк    18.12.2019, 13:27
Оценка:  -3
Схiдный_бiдняк
они такие же как и украинцы, ничего делать не хотят, но дотаций больше всех. Но конечно сравнение не уместное. Украинцы вообще ничего делать не хотят в принципе, только за 500 гривен на майдане постоять и что бы майданы никогда не закончились)
Spellpusha    18.12.2019, 13:34
Оценка:  +4
Spellpusha
ми на відміну від вас, москвабадськіх чурок, робимо те що нам потрібно і добиваємося свого завжди, ніяких винятків. А ви чурки йобані в ізоляції і ганьбі х-у-й смокчете
CasperW    18.12.2019, 13:39
Оценка:  -1
CasperW
Вы там на ботоферме вообще все eбaнyлись? То у вас все украинцы работают по заграницах, то уже нифига не работают. Уточните у куратора и выдвигайте общую версию. Не забудьте и в методичке исправить. Как же так, что такие несостыковки уходят в продакшен?!
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