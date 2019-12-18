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Кремль отреагировал на санкции США против СП-2

Комментариев: 3
Накануне Сенат США одобрил введение санкций против Северного потока-2. В РФ уверены, что проект завершат.
США не смогут остановить Северный поток-2, уверен Песков
США не смогут остановить Северный поток-2, уверен Песков

Россия достроит Северный поток-2, несмотря на американские санкции, заявил в среду, 18 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Мы исходим из того, что этот проект будет закончен", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, могут ли возможные санкции США остановить создание газопровода.

"Такие действия (введение санкций США - ред.) являются непосредственным нарушением международного права, являются идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки, навязывание европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции - более дорогого природного газа", - заявил Песков.

По его мнению, "такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу".

Накануне Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который включает введение санкций против Северного потока-2

По данным СМИ, что американские санкции смогут лишь затормозить, но не остановить строительство газопровода.

В самом Газпроме пока не могут назвать дату окончания строительства Северного потока-2.

 

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Теги: Россия, США, Кремль, Северный поток, санкции, Дмитрий Песков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Lyonya-Space    18.12.2019, 14:11
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Чупчик как у "Блудного попугая", который "бывал" на Таити.
П    18.12.2019, 14:00
Оценка:  0
П
Песков прав - проект завершат.
П    18.12.2019, 14:01
Оценка:  +4
П
То есть РФ - отсосет.
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