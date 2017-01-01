Экстремальная жара в Австралии: температура превысила 40°C

Температурный рекорд был побит 17 декабря, когда температура достигла 40,9°C. Ранее самый жаркий день в Австралии был зафиксирован в 2013 году - тогда на термометрах было 40,3°C. Ученые говорят о глобальном потеплении.

В Австралии побит температурный рекорд: 17 декабря там зафиксировали 40,9°C жары. Об этом со ссылкой на метеорологическое бюро сообщает The Guardian в среду, 18 декабря.

Предыдущий рекорд был установлен в январе 2013 года, когда температура воздуха достигла 40,3 градусов.

Премьер австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян заявила, что пожарные будут уделять особое внимание западным и юго-западным районам Сиднея, районам Центрального побережья и Южному побережью.

"Это (повышение температуры - ред.) означает очень непредсказуемую пожарную обстановку", - заявила Береджиклян, указав на высокую вероятность возникновения очагов возгорания.

Более 1,6 тыс. пожарных пытались построить линии сдерживания для нескольких крупных пожаров, в частности, в районе горы Госперс.

Между тем издание Independent обратило внимание на сообщение жителя Перта в Facebook от 14 декабря, в котором он рассказывает, что в условиях 39-градусной жары оставленный им в машине полуторакилограммовый кусок свинины приготовился за 10 часов. Мужчина фиксировал температуру в машине и, по его утверждениям, к часу дня она достигала 81 градуса по Цельсию. Автор эксперимента отметил, что в автомобиле тонированные стекла, а в потолке появилось отверстие из-за ржавчины, таким образом, в других условиях температура в салоне могла быть выше. Он призвал немедленно спасать детей и животных, если их оставляют одних в машине.

По официальным данным, 2019 год может стать одним из самых жарких за все время метеонаблюдений в Австралии.

Ученые утверждают, что в результате глобального потепления и удлинения сезона засухи пожары в Австралии стали начинаться раньше и приобрели более разрушительный характер.

Напомним, что ранее Сидней затянуло дымом от лесных пожаров. Неподалеку от Сиднея горит лес, огненный фронт растянулся на 60 км, а дым фиксируется даже в 2000 км от побережья. Из-за пожаров в Австралии объявили чрезвычайное положение.

Также сообщалось, что пожары в Австралии спровоцировали сильное загрязнение воздуха. За последние месяцы в Австралии произошли сотни пожаров. В настоящий момент более сотни очагов пожаров зафиксированы в Новом Южном Уэльсе.

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