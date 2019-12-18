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Меркель: "Парижа" недостаточно для отмены санкций

Комментариев: 1
Результаты встречи нормандской четверки не позволили не продлевать антироссийские санкции.
Меркель: "Парижа" недостаточно для отмены санкций

Результатов саммита нормандской четверки в Париже недостаточно для отмены санкций против России, считает канцлер Германии Ангела Меркель. Свою оценку встречи она привела во время выступления в Бундестаге в среду, 18 декабря, сообщает ТАСС.

"Можно было сказать, что затишье, которое наблюдалось несколько лет, преодолено, но результаты не были такими, чтобы мы могли не продлевать санкции", - сказала она.

Меркель напомнила, что саммит ЕС в итоге единогласно принял решение о продлении ограничительных мер в отношении России до июля 2020 года.

Напомним, встреча в Париже состоялась 9 декабря, а ЕС продлил санкции против России 13 декабря.

 

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Теги: Меркель, санкции, санкции против России, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2wtf    18.12.2019, 15:38
Оценка:  +4
WTF2wtf
Само собой ... российские оккупанты пока никуда не убрались с оккупированных Донбасса и Крыма
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