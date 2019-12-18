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Бабченко рассказал, что его не депортировали из Израиля

Комментариев: 1
Российского журналиста не выдворяли из Израиля.
Аркадий Бабченко находится в Израиле
Аркадий Бабченко находится в Израиле
Аркадий Бабченко/Facebook

Российский журналист Аркадий Бабченко проходит процесс получения вида на жительства и разрешения на работу в Израиле. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook. 

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Израильские службы не дали разрешение на работу и приняли решение депортировать российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Бабченко рассказал, что украинские СМИ перекрутили информацию о том, что журналист не получил рабочие документы в Израиле.

“Казалось бы, стандартная процедура. Пока подаешь документы - нет вида на жительство - нет вида, нет разрешения на работу - нет разрешения, нет работы. Что тут в принципе можно обсуждать? Казалось бы. Но нет“, - написал Бабченко.



Напомним, организатор “убийства“ Бабченко Герман вышел из тюрьмы.

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Теги: Бабченко, Израиль, депортация
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Комментариев (1)
Кайдаш    18.12.2019, 16:33
Оценка:  +2
Кайдаш
Сделай обрезание, отпусти пейсы..
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