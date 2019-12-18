Бабченко рассказал, что его не депортировали из Израиля

Российского журналиста не выдворяли из Израиля.

Российский журналист Аркадий Бабченко проходит процесс получения вида на жительства и разрешения на работу в Израиле. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

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Израильские службы не дали разрешение на работу и приняли решение депортировать российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



Бабченко рассказал, что украинские СМИ перекрутили информацию о том, что журналист не получил рабочие документы в Израиле.



“Казалось бы, стандартная процедура. Пока подаешь документы - нет вида на жительство - нет вида, нет разрешения на работу - нет разрешения, нет работы. Что тут в принципе можно обсуждать? Казалось бы. Но нет“, - написал Бабченко.





Напомним, организатор “убийства“ Бабченко Герман вышел из тюрьмы.

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