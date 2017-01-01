Животные не смогли впасть в спячку из-за недоедания, сейчас они страдают от голода.

Тысячи голодных ежей появились на улицах Великобритании. Об этом сообщает BBC News.

Начиная с сентября жители Британии начали находить на улицах ежей. Животные изнурены голодом. Их доставляют в местные клиники и общества защиты животных.

Специалисты сообщают, что из-за дождливого лета ежи дали приплод позже обычного. Ежата не успели запастись жиром перед зимой и не смогли впасть в спячку. Теперь они страдают от голода.

Так в центр Шотландского общества защиты животных от жестокого обращения с начала осени принесли около тысячи ежей.

Cмотрите фотогалерею: В Британии тысячи ежей появились на улицах

Клиника переполнена, и не справляется с таким количеством животных. Ее работники просят жертвовать собачьи консервы без рыбы для оголодавших зверьков.

В заведении отметили, что некоторые ежи настолько малы, что весят меньше 200 граммов.

Ранее в Британии ежик от стресса потерял все иголки. Также сообщалось, что тысячи "рыб-пенисов" засыпали пляж в Калифорнии.

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