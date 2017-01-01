Конгресс начал заседание по импичменту Трампа

Палата представителей должна одобрить две статьи импичмента, по которым обвиняют президента США.

В США началось заседание Палаты представителей, на котором планируется вынести импичмент президенту Дональду Трампу. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает CNN.

Отмечается, что Палата представителей должна одобрить две статьи импичмента, по которым обвиняют президента США. Глава палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала импичмент "одним из самых торжественных полномочий, предоставленных Конституцией", и призвала всех членов нижней палаты "быть готовыми для исторического голосования".

Напомним, 10 декабря демократы Палаты представителей США выдвинули два обвинения президенту Трампу. Дональда Трампа обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса Соединенных Штатов.

Напомним, представители Демократической партии США начали процесс импичмента Трампа в связи с тем, что он задержал военную помощь Украине и якобы требовал в обмен на помощь заняться разбирательством в отношении своего политического конкурента Джо Байдена и его сына.

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