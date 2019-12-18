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В РФ заявили о завершении строительства ж/д части Крымского моста

Комментариев: 3
Железную дорогу из России в Крым запустят через неделю. Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив 25 декабря.
Поезда пустят в Крым через неделю
Поезда пустят в Крым через неделю
most.life

В России заявили об официальном завершении строительства железнодорожной части Крымского моста. Готовность объекта в среду, 18 декабря, подтвердил Ростехнадзор.

Росавтодор, в свою очередь, выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.

"Объект был принят комиссией из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора. Согласно подписанному Росавтодором акту, конструктив выполнен в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов", - говорится в сообщении.

Как ожидается, первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 25 декабря. 

Тестовый поезд по Керченскому мосту проехал еще в сентябре.

Напомним, осенью 2018 года Европарламент принял резолюцию, в которой назвал строительство крымского моста незаконным и призвал усилить санкций в отношении России.

 

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Теги: Крым, железная дорога, Крымский мост
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Woodbrother    18.12.2019, 18:14
Оценка:  0
Woodbrother
В прошлом году эту же ерунду заявляли. Даже поезд якобы ходить начал
Антибес    18.12.2019, 17:57
Оценка:  0
Антибес
Прекрасная новость!
П    18.12.2019, 18:20
Оценка:  -2
П
Иди катайся.
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