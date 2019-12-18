В РФ заявили о завершении строительства ж/д части Крымского моста
В России заявили об официальном завершении строительства железнодорожной части Крымского моста. Готовность объекта в среду, 18 декабря, подтвердил Ростехнадзор.
Росавтодор, в свою очередь, выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.
"Объект был принят комиссией из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора. Согласно подписанному Росавтодором акту, конструктив выполнен в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов", - говорится в сообщении.
Как ожидается, первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 25 декабря.
Тестовый поезд по Керченскому мосту проехал еще в сентябре.
Напомним, осенью 2018 года Европарламент принял резолюцию, в которой назвал строительство крымского моста незаконным и призвал усилить санкций в отношении России.
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