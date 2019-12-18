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На вокзале в Румынии столкнулись и сошли с рельсов два поезда

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Товарный поезд не отреагировал на сигнал остановки и столкнулся с пассажирским поездом, есть пострадавшие.
В Румынии столкнулись два поезда
В Румынии столкнулись два поезда
g4media.ro

На вокзале в румынском городе Плоешти в среду, 18 декабря, столкнулись и сошли с рельсов два поезда. В результате пять человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Прахова.

"Железнодорожный инцидент произошел в Плоешти, два поезда столкнулись. По предварительным данным, пять человек пострадали", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, товарный поезд не отреагировал на сигнал остановки и столкнулся с пассажирским поездом, курсирующим между городами Плоешти и Бухарест, в результате чего оба состава сошли с рельсов.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь, движение на участке железной дороги в окрестностях Плоешти временно заблокировано.

Напомним, на прошлой неделе в Ботсване пассажирский поезд сошел с рельсов, десятки людей пострадали.

Также стало известно, что в Бангладеш произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов. Тогда погибли не менее 16 человек и более 50 человек получили ранения.

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Теги: Румыния, поезда, столкновения, рельсы
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Источник: korrespondent.net

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