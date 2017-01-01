Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по Крыму
Генеральная Ассамблея ООН в среду, 18 декабря, приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму. Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины в ООН.
Отмечается что, резолюцию о защите прав человека в Крыму приняли 65 стран, высказались против - 23, воздержались - 83.
Основные положения:
- требование к России прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму;
- осуждение задержания активистов в Крыму, в частности, представителей общественного объединения Крымская солидарность;
- призыв прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за высказывание мнения;
- требование немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их возвращение на Родину;
- осуждение практики призыва мужчин на службу в российскую армию.
Как сообщалось, 9 декабря Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию по Крыму, в которой призывает Россию вывести свои войска с полуострова и прекратить оккупацию территории Украины. Резолюцию по Крыму поддержали представители 63 государств-участниц Генассамблеи ООН. Против документа выступили 19 стран.
Напомним, предварительную резолюцию с таким же названием ГА ООН приняла 18 декабря 2018 года. В документе отмечается об угрозах безопасности, которые Россия создает для Украины, Черноморского региона и всей Европы переброской в Крым войск и оружия, в том числе самолетов и ракет, способных переносить ядерный заряд. Впервые звучит прямой призыв к России немедленно вывести из Крыма свои войска и безотлагательно прекратить его временную оккупацию.
В ответ на резолюцию в Москве заявили, что против РФ идет "зашоренная кампания" и выразили сожаление, что не были приняты их поправки к резолюции.
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