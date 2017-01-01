Мусульманке выплатят $120 тыс. за приказ снять хиджаб в тюрьме

Тюремщики заставили женщину снять хиджаб, когда она оказалась в тюрьме, потому что пропустила слушание по делу о нарушении правил дорожного движения.

В штате Миннесота, США, мусульманка выиграла иск на $120 тысяч за то, что в тюрьме ее заставили снять хиджаб и платье-абайю. Об этом сообщает The Guardian в среду, 18 декабря.

По словам 57-летней истицы, пребывание в тюрьме округа Рамси в 2013 году было для нее унизительным опытом. Она была арестована после того, как пропустила заседание суда по делу о нарушении правил дорожного движения.

По прибытии ей сначала велели снять хиджаб, чтобы сделать фотографию, которая, как обещали полицейские, не должна была появиться в публичном пространстве.

Позднее женщина обнаружила фотографию в интернете. Кроме того, бывшая заключенная рассказала, что вместо хиджаба ей выдали простыню, а также заставили снять абайю для переодевания в тюремную робу, и ей пришлось делать это на глазах охранников-мужчин.

По решению суда, в тюрьме будут введены особые правила обращения с заключенными, религиозные убеждения предусматривают ношение особой одежды.

Напомним, что ранее в Австрии запретили хиджабы в начальной школе. Запрет касается ношения в начальной школе атрибутов одежды, скрывающих голову, лицо и волосы по религиозным или идеологическим мотивам.

Также сообщалось, что в Саудовской Аравии египтянина арестовали за завтрак с женщиной в хиджабе. Вызвавшее наибольший гнев место находится в конце 30-секундного видео, когда женщина кормит мужчину.

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