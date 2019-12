Разработан неудобный унитаз, чтобы сотрудники не засиживались в туалете

После пяти минут сидения на таком унитазе становится некомфортно, потому что сиденье наклонено вперед примерно на 13 градусов.

Стартап StandardToilet при поддержке Британской туалетной ассоциации создал неудобный унитаз для экономии времени в туалете. Об этом сообщает Daily Mail в среду, 18 декабря.

После пяти минут сидения на таком унитазе становится некомфортно. По словам разработчика Махабира Гилла, сиденье наклонено вперед примерно на 13 градусов, чтобы увеличить нагрузку на ноги. Ощущение на нем будет подобно легкому приседанию.

Разработчики надеются также нацелить свое изобретение на офисы, ведь считают, что сокращение продолжительности пребывания сотрудников в уборной значительно повысит производительность.

"По оценкам, только в Соединенном Королевстве длительный перерыв сотрудников стоит предприятиям в lb4 млрд в год", - рассказал Гилл.

Он добавил, что такой унитаз приносит пользу для здоровья и хорошего самочувствия благодаря улучшению осанки.

"Медицинские исследования показали, что использование традиционных туалетов может вызвать отек геморроя и ослабления мышц таза. The StandardToilet обеспечивает повышенный комфорт за счет стимулирования верхних и нижних мышц ног", - объяснили разработчики StandardToilet.

BREAKING NEWS: Say goodbye to comfort breaks! New downward-tilting toilets are designed to become unbearable to sit on after five minutes. They say the main benefit is to employees in improved employee productivity. pic.twitter.com/lfDbeXJdCX — Dave Vescio (@DaveVescio) December 17, 2019

