Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Конгрессе США поддержали выделение Украине почти $700 млн помощи

Комментариев: 0
После голосования в Палате представителей законопроект по финансированию должен рассмотреть Сенат.
Палата представителей Конгресса поддержала выделение финансовой помощи Украине
Палата представителей Конгресса поддержала выделение финансовой помощи Украине
facebook.com/ukr.embassy.usa
 
Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение финансовой помощи Украине в размере 698 миллионов долларов, которая поступит в 2020 году. Об этом сообщает Голос Америки.
 
"В настоящее время, когда весь мир озадачен политизацией вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от российской агрессии", - говорится в заявлении представителя демократов Марси Каптур.
 
Подчеркивается, что размер финансовой поддержки США на 2,3 миллиона долларов больше, чем в прошлом году.
 
Далее решение должен рассмотреть Сенат США.
 
Ранее сообщалось, что согласованный конгрессменами оборонный бюджет США на 2020 финансовый год включает военную помощь Украине на сумму 300 миллионов долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина-США, помощь, конгресс, финансирование, Финансовая помощь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь