Палата представителей поддержала импичмент Трампа

Демократическое большинство признало американского лидера виновным по двум обвинениям в рамках импичмента.

Палата представителей Конгресса США утвердила обвинения президента Дональда Трампа в превышении полномочий и препятствовании работе Конгресса в рамках импичмента. Об этом свидетельствуют результаты голосования, которое состоялось после 11-часовых дебатов.

Обе статьи обвинения поддержало парламентское большинство в лице демократов, республиканцы были против.

Отметим, демократы пытались принять первую статью обвинения о превышение полномочий простым видимым большинством присутствующих в зале, но республиканцы настояли на поименном голосовании.

Обвинение Трампа в злоупотреблении властью поддержали 230 законодателей, против высказались 197, один воздержался.

За вторую статью обвинения в создании препятствий расследованию Конгресса проголосовали 229 законодателей, против высказались 198, один воздержался.

Далее дело об импичменте продолжит рассматривать Сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов.

Причиной для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

Ранее в отношении Трампа официально выдвинули два основных обвинения по делу об импичменте: в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.