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Трамп заявил о "политическом самоубийстве" Демпартии

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Американский лидер прокомментировал голосование об импичменте в Палате представителей Конгресса.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал голосование в Палате представителей Конгресса по статьям обвинения в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократический партии. С таким заявлением американский лидер выступил в среду, 18 декабря, перед сторонниками в штате Мичиган, сообщает ТАСС.

"Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии", - подчеркнул он.

Американского лидера поддержал вице-президент Майкл Пенс. Он заявил, что Демпартия добивается импичмента Трампа, поскольку понимает, что его невозможно будет победить на выборах. 

"Они пытаются объявить импичмент президенту, поскольку знают, что не могут его победить", - сказал он.

Ранее Палата представителей Конгресса проголосовала по двум статьям обвинения против Трампа в рамках импичмента.

Далее дело продолжит рассматривать Сенат, который должен провести судебный процесс над президентом США. Для отстранения Трампа от власти потребуется две трети голосов сенаторов. 

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Теги: Импичмент Президента, конгресс, Трамп, Дональд Трамп, демократы, импичмент, Майк Пенс
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Источник: korrespondent.net

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