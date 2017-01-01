В Мексике мужчина совершил нападение на детский сад

Злоумышленник ограбил сотрудников учреждения и скрылся. Сведения о пострадавших не поступали.

На северо-западе Мексики в городе Гомес-Паласио в среду, 18 декабря, вооруженный мужчина совершил разбойное нападение на детский сад. Об этом сообщил телеканал Televisa

Отмечается, что преступник, угрожая расправой, заставил двух воспитательниц отвести его в административное помещение, где находились их коллеги и руководство детсада.

Мужчина отобрал у них кошельки, мобильные телефоны и ценные вещи, после чего скрылся.

Задержать злоумышленника не удалось. Сведений о пострадавших среди детей или сотрудников учреждения не поступало.

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