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В Мексике мужчина совершил нападение на детский сад

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Злоумышленник ограбил сотрудников учреждения и скрылся. Сведения о пострадавших не поступали.
В Мексике ограбили персонал детсада
В Мексике ограбили персонал детсада
noticieros.televisa.com
 
На северо-западе Мексики в городе Гомес-Паласио в среду, 18 декабря, вооруженный мужчина совершил разбойное нападение на детский сад. Об этом сообщил телеканал Televisa.
 
Отмечается, что преступник, угрожая расправой, заставил двух воспитательниц отвести его в административное помещение, где находились их коллеги и руководство детсада.
 
Мужчина отобрал у них кошельки, мобильные телефоны и ценные вещи, после чего скрылся.
 
Задержать злоумышленника не удалось. Сведений о пострадавших среди детей или сотрудников учреждения не поступало.
 
Ранее в Мехико мужчина открыл огонь после замечания жителей двора, где он собирался справить нужду. В результате инцидента погибли пять человек.

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Теги: Мексика, мужчина, детский сад, нападение, вооруженное нападение
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Источник: korrespondent.net

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