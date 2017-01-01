Сотрудник American Airlines пытался повредить системы самолета

Механика иракского происхождения подозревали в связях с террористами. Сам он утверждает, что не хотел причинить вред людям.

Механик авиакомпании American Airlines, в среду, 18 декабря, признал вину в попытке спровоцировать неполадки в работе оборудования пассажирского самолета. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal

Отмечается, что федеральный суд Южного округа штата Флорида объявит приговор 60-летнему Абделю Маджиду Маруфу Ахмеду Алани 4 марта 2020 года.

Мужчина работал в American Airlines около 30 лет и является натурализованным гражданином США иракского происхождения.

Напомним, 17 июля 2019 года пилот лайнера, который должен был вылететь из Майами на Багамские острова, обнаружил неполадки в работе систем, контролирующих поступление информации о скорости движения воздушного судна и других показателях.

Было принято решение прекратить взлет. На борту находились 150 пассажиров.

Следователи, просмотрев записи с камер наблюдения, установили, что указанные системы вывел из строя именно Алани.

В ходе разбирательства мужчина согласился на сделку со следствием. Прокуратура обязалась не требовать для него тюремного заключения продолжительностью более трех лет.

Первоначально Алани могло грозить до 20 лет тюрьмы.

Во время допросов механик заявил, что создал помехи в работе бортового оборудования, поскольку считал слишком маленькой оплату, которую получал в компании. Он якобы надеялся, что ему заплатят дополнительно за сверхурочную работу по устранению неполадок, которые он сам же и создал.

При этом мужчина утверждал, что не стремился спровоцировать авиакатастрофу.

Алани не были предъявлены обвинения в попытке организации террористического акта. Вместе с тем, представители прокуратуры во время процесса допускали, что он может быть связан с террористами.

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