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Армия Хафтара заявила о продвижении к центру Триполи

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Наступление на ливийскую столицу ведется при поддержке авиации. В ЛНА утверждают, что установили контроль над новыми позициями.
Боевые действия в Ливии (архивное фото)
Боевые действия в Ливии (архивное фото)
Getty Images
 
Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара продвигается в сторону района ан-Нахда, расположенного близко к центру ливийской столицы Триполи. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЛНА в Facebook.
 
"Подразделения вооруженных сил прочно продвигаются в сторону района ан-Нахда и устанавливают контроль над несколькими новыми позициями после выхода формирований (Правительства национального согласия) и их отступления со своих наблюдательных пунктов, так что эти позиции становятся пунктами наших вооруженных сил", - отметили в ЛНА. 
 
В пресс-службе армии Хафтара добавили, что наступление ведется при поддержке авиации.
 
Напомним, 12 декабря командующий ЛНА объявил о начале решающего сражения за Триполи.
 
Хафтар с апреля ведет наступление на столицу Ливии. По данным ООН, за несколько месяцев с начала операции погибли более тысячи человек.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. 
 
Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Хафтаром, который с апреля не прекращает попыток захватить столицу.
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Теги: Ливия, Триполи, наступление
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Источник: РИА Новости

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