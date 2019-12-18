В Китае при землетрясении пострадали 18 человек

Более 2,4 тысяч человек оказались затронутыми землетрясением. В общей сложности 780 домов были повреждены или разрушены.

В результате землетрясения магнитудой 5,2, которое произошло накануне утром на юго-западе Китая в уезде Цзычжун провинции Сычуань, пострадали 18 человек, пять из которых находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает Синьхуа.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, поисково-спасательные операции завершены. Об этом сообщили в Управлении по ЧС города Нэйцзян, которому административно подчинен уезд Цзычжун.

Более 2,4 тысяч человек оказались затронутыми землетрясением, в общей сложности 780 домов были повреждены или разрушены.

Власти задействовали свыше 6 тысяч спасателей. Сотни одеял и ватных пальто были отправлены в район бедствия. Электроснабжение уже восстановлено, возобновили свою работу три базовые мобильные станции, которые получили повреждения.

"Проанализировав геологическую структуру и механизм формирования разлома, сейсмологи указали на то, что более сильное землетрясение вряд ли произойдет в ближайшие дни", – говорится в сообщении.

Напомним, утром в среду, 18 декабря, в провинции Сычуань произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в точке с координатами 29,59 градуса северной широты и 104,82 градуса восточной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 14 км.

Ранее на Филиппинах почти 40 человек пострадали при землетрясении, магнитуда которого составила 6,8.

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