Пентагон закупил почти три тысячи новых бронеавтомобилей

Подписан контракт общей стоимостью более $800 млн с главным подрядчиком – компанией Oshkosh Defense.

Вооруженные силы США закупили более 2,7 тыс. новых бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), предназначенных для замены устаревших многоцелевых машин семейства HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщении пресс-службы Пентагона.

"В интересах американских Сухопутных войск, Корпуса морской пехоты, Военно-воздушных сил и Военно-морских сил подписан контракт на производство 2721 бронемашины JLTV и 16714 комплектов технического обслуживания общей стоимостью $803,9 млн. Главный подрядчик, компания Oshkosh Defense, выполнит контракт до 31 января 2022 года", – говорится в сообщении.

Как добавили в министерстве обороны США, в это число также входит партия бронеавтомобилей JLTV для Черногории, которые станут первыми новыми образцами американской техники, поставленными этой балканской стране.

Ранее стало известно, что США закупают оружия на два триллиона долларов. В эту сумму входят 87 основных программ Пентагона. Самая большая часть средств (около $921 млрд) приходится на Военно-морские силы США.

Новый инновационный перехватчик представили в США

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet