Путин сегодня проведет большую пресс-конферецию

Пресс-конференция станет 15 по счету.

В четверг, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию. При этом журналистам запретили использовать большие плакаты А3 (297×420 мм), так как они мешают работе фотографов и операторов. Об этом сообщают российские СМИ.