Путин сегодня проведет большую пресс-конферецию
Пресс-конференция станет 15 по счету.
В четверг, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию. При этом журналистам запретили использовать большие плакаты А3 (297×420 мм), так как они мешают работе фотографов и операторов. Об этом сообщают российские СМИ.
10:38
На пресс-конференцию прибыл украинский журналист Роман Цимбалюк
Роман Цимбалюк в РФ
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10:00
Журналистам подготовили фуршет
09:40
В здании, где будет проведена конференция. собралось большое кол-во журналистов. В прошлом году аккредитовались 1895 человек