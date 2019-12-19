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Путин сегодня проведет большую пресс-конферецию

Комментариев: 5
Пресс-конференция станет 15 по счету.
Владимир Путин проведет очередную пресс-конференцию
Владимир Путин проведет очередную пресс-конференцию
LIFE SHOT

В четверг, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию. При этом журналистам запретили использовать большие плакаты А3 (297×420 мм), так как они мешают работе фотографов и операторов. Об этом сообщают российские СМИ. 

10:38

На пресс-конференцию прибыл украинский журналист Роман Цимбалюк 

Роман Цимбалюк в РФ
0:00 / 00:51

10:00

Журналистам подготовили фуршет

LIFE SHOT

09:40

В здании, где будет проведена конференция. собралось большое кол-во журналистов. В прошлом году аккредитовались 1895 человек

Telegram-канал Карточный домик: Россия

RT

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Теги: Владимир Путин, пресс-конфенренция
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Комментариев (5)
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zheka-yakob    19.12.2019, 11:29
Оценка:  -1
zheka-yakob
Дупомовные, как те ёжики которые ели кактус))) каждый год, с завидным упорством смотрят пресс-конференцию ВВП )))) Ненавидят и смотрят))) потом в коментах, друг перед другом выпендриваются))))
Via_dolorosa    19.12.2019, 11:22
Оценка:  0
Via_dolorosa
КПСС-2, главное побольше пропаганды и танки наши быстры ну и про загнивающий запад не забыть.
vicinq    19.12.2019, 10:52
Оценка:  +2
vicinq
Очередная брыхаловка годовая. ( Всех победтлипобедим, скрепы ,мы самые могучие бамжары синелобые, ) Да и росия мультфильм не забыть показать пуск ракеты супер секретного росоружия) ЗАЛИПУХА
amzyraa    19.12.2019, 11:22
Оценка:  -2
amzyraa
Догнать и перегнать, за три года сделать пятилетку и так каждый раз.
МаксимУм    19.12.2019, 10:51
Оценка:  +1
МаксимУм
Ответы уже есть, осталось вопросы к ним написать.
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