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В Техасе возле ТЦ произошла стрельба, есть пострадавшие

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В результате стрельбы возле ТЦ пострадали четыре человека. Очевидцы сообщили, что нападавших было трое.
Злоумышленники скрылись на машине
Злоумышленники скрылись на машине
АР (архивное фото)
 
В американском штате Техас в городе Сан-Антонио произошла стрельба возле торгового центра, пишет в четверг, 19 декабря, местна полиция в Twitter.
 
Информация о стрельбе у ТЦ South Park Mall поступила в ведомство накануне вечером. На месте происшествия оперативники нашли четырех пострадавших с огнестрельными ранениями. Их доставили в больницу. По данным местной прессы, медики считают состояние двух человек критическим.
 
Очевидцы сообщили, что подозреваемых было трое, и они скрылись с места происшествия на машине. Их разыскивают. О возможных мотивах нападавших не сообщается. Идет расследование.
 
Напомним, в результате стрельбы в казино в городе Грейт-Фолс, штат Монтана, США, погибли три человека. 
 
Ранее неизвестные открыли стрельбу по прохожим в Торонто. Пассажиры одного из автомобилей открыли огонь по четырем молодым людям, переходившим дорогу.

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Теги: США, стрельба, полиция, Техас, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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