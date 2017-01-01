В Техасе возле ТЦ произошла стрельба, есть пострадавшие

В результате стрельбы возле ТЦ пострадали четыре человека. Очевидцы сообщили, что нападавших было трое.

В американском штате Техас в городе Сан-Антонио произошла стрельба возле торгового центра, пишет в четверг, 19 декабря, местна полиция в Twitter.

Информация о стрельбе у ТЦ South Park Mall поступила в ведомство накануне вечером. На месте происшествия оперативники нашли четырех пострадавших с огнестрельными ранениями. Их доставили в больницу. По данным местной прессы, медики считают состояние двух человек критическим.

Очевидцы сообщили, что подозреваемых было трое, и они скрылись с места происшествия на машине. Их разыскивают. О возможных мотивах нападавших не сообщается. Идет расследование.

Ранее неизвестные открыли стрельбу по прохожим в Торонто. Пассажиры одного из автомобилей открыли огонь по четырем молодым людям, переходившим дорогу.

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