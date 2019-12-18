Эксперты назвали страну года

Журнал The Economist назвал страной года Узбекистан за то, что он в 2019 году продвинулся так далеко, как ни одно другое государство.

Впереди у Узбекистана еще очень долгий путь islamnews.ru

Эксперты авторитетного журнала The Economist назвали "страну года". Ею стал Узбекистан, говорится на сайте издания.

Специалисты отметили, что реформы президента Шавката Мирзиеева сделали страну "менее деспотичной". Тогда как в годы правления экс-главы государства Ислама Каримова использовался подневольный труд, а оппозиция подвергалась жестким преследованиям.

"Три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью", - отметили специалисты издания.

Не смотря на то, что у страны впереди еще длинный путь, Узбекистан все же в текущем году продвинулся так далеко, как ни одна другая страна.

Напомним, что по версии The Economist страной года признается государство, которое сделало наибольший прогресс в движении к демократии.

В прошлом году издание назвало "страной года" Армению – "за впечатляющие успехи в строительстве демократии".

Также напомним, что опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года. Его составителями стали американский журнал U.S.News&World Report, а также аналитики BAV Group и университета Пенсильвании.

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