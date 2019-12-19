Путин рассказал, что думает о Зеленском

Президент РФ отказался давать характеристику президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о характеристике президента Украины Владимира Зеленского. На этот вопрос глава РФ отвечать отказался, так как президенты коллеги.

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Владимир Путин подчеркнул, что предоставление характеристик коллегам является некорректным. Однако Путин отметил, что Зеленский “незаурядная личность“.

У кого-то есть преимущества, есть минусы, но когда люди попадают на такие места, это означает, что они все-таки прошли какой-то серьезный отбор, это все люди незаурядные, как минимум - заявил Путин

Ранее Зеленский рассказал, что Путин очень непростой человек.

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