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Путин рассказал, что думает о Зеленском

Комментариев: 6
Президент РФ отказался давать характеристику президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
скриншот

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о характеристике президента Украины Владимира Зеленского. На этот вопрос глава РФ отвечать отказался, так как президенты коллеги.

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Владимир Путин подчеркнул, что предоставление характеристик коллегам является некорректным. Однако Путин отметил, что Зеленский “незаурядная личность“.

У кого-то есть преимущества, есть минусы, но когда люди попадают на такие места, это означает, что они все-таки прошли какой-то серьезный отбор, это все люди незаурядные, как минимум - заявил Путин

Ранее Зеленский рассказал, что Путин очень непростой человек.

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Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский
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Комментариев (6)
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LifeStriker    19.12.2019, 12:14
Оценка:  0
LifeStriker
Мне 42 , я не Лох президент
ThaiFever    19.12.2019, 12:08
Оценка:  -5
ThaiFever
Зе не чита ПУ
WTF2wtf    19.12.2019, 12:11
Оценка:  0
WTF2wtf
Скачи нах,
тупое путинское наци
zheka-yakob    19.12.2019, 12:19
Оценка:  -3
zheka-yakob
Не отвлекайся рагуль)))) Путина смотри.
ThaiFever    19.12.2019, 12:35
Оценка:  0
ThaiFever
WTF2wtf t- скакали польковы - в РФ не скакалми скот
Хитрый-Лис    19.12.2019, 12:20
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
Великому Фуйлу персты уже облобызал?
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