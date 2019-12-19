Путин о Минске: Порошенко настаивал на подписях глав "ЛНР" и "ДНР"
Глава РФ Владимир Путин заявил о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко во время подписания Минских договоренностей настаивал на участии так называемых глав “ЛНР и ДНР“. Об этом Путин рассказал во время ежегодной пресс-конференции.
По словам Владимира Путина, представители “ЛНР и ДНР“ отказывались подписывать документы, однако Петр Порошенко настоял.
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“Представлявший Украину в Минске бывший президент Порошенко настаивал на том, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководителей двух непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли все втроем“ - заявил Путин.
А представители этих непризнанных республик отказывались это делать. Вот вам вскрою подноготную переговоров в Минске. Но все-таки мы их уговорили - заявил Путин
Ранее Зеленский рассказал, что Путин очень непростой человек.
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И Майдан под дудку пиндосскую майдан "замутил" и Крым отдал и Минск подписал, и от РФ газа отказался и ДЛНР УЗАКОНИЛ своей подписью ))
Как говорится "ВАШ ПОСТРЕЛ ВЕЗДЕ ПОСПЕЛ" ))
#окраинцыFOREVERloser )))