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Путин о Минске: Порошенко настаивал на подписях глав "ЛНР" и "ДНР"

Комментариев: 5
"Вот вам вскрою подноготную переговоров в Минске" - заявил глава РФ.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Скриншот

Глава РФ Владимир Путин заявил о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко во время подписания Минских договоренностей настаивал на участии так называемых глав “ЛНР и ДНР“. Об этом Путин рассказал во время ежегодной пресс-конференции.

По словам Владимира Путина, представители “ЛНР и ДНР“ отказывались подписывать документы, однако Петр Порошенко настоял.

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“Представлявший Украину в Минске бывший президент Порошенко настаивал на том, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководителей двух непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли все втроем“ - заявил Путин.

А представители этих непризнанных республик отказывались это делать. Вот вам вскрою подноготную переговоров в Минске. Но все-таки мы их уговорили - заявил Путин

Путин о Минских договоренностях №2
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Ранее Зеленский рассказал, что Путин очень непростой человек.

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Теги: Путин, Порошенко, Минские переговоры
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Комментариев (5)
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fire_fly    19.12.2019, 13:04
Оценка:  0
fire_fly
А Ваш Петр Порошенко истинный окраинец ))
И Майдан под дудку пиндосскую майдан "замутил" и Крым отдал и Минск подписал, и от РФ газа отказался и ДЛНР УЗАКОНИЛ своей подписью ))
Как говорится "ВАШ ПОСТРЕЛ ВЕЗДЕ ПОСПЕЛ" ))
#окраинцыFOREVERloser )))
Asmo    19.12.2019, 12:39
Оценка:  +2
Asmo
Брехать так брехать, про телепорт пусть расскажет еще раз и о том, что рассссеяне уже все получили по квартире, средняя зарплата 2700 долларов и минимальная пенсия 25тыс.рублей как он и обещал в 2008 ))
Жеральд    19.12.2019, 12:36
Оценка:  +1
Жеральд
Я не я и хата не моя...Пистит,как мерин.Все они там одним миром мазаны - воры,педофилы и прочая ....
МаксимУм    19.12.2019, 12:29
Оценка:  0
МаксимУм
Получается петро хотел узаконить ДыРы???
Акцент    19.12.2019, 12:46
Оценка:  -1
Акцент
получается Хубло еще раз спистел и глазом не моргнул.
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