Путин о Минске: Порошенко настаивал на подписях глав "ЛНР" и "ДНР"

"Вот вам вскрою подноготную переговоров в Минске" - заявил глава РФ.

Глава РФ Владимир Путин заявил о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко во время подписания Минских договоренностей настаивал на участии так называемых глав “ЛНР и ДНР“. Об этом Путин рассказал во время ежегодной пресс-конференции.

По словам Владимира Путина, представители “ЛНР и ДНР“ отказывались подписывать документы, однако Петр Порошенко настоял.

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“Представлявший Украину в Минске бывший президент Порошенко настаивал на том, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководителей двух непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли все втроем“ - заявил Путин.

А представители этих непризнанных республик отказывались это делать. Вот вам вскрою подноготную переговоров в Минске. Но все-таки мы их уговорили - заявил Путин

Путин о Минских договоренностях №2 0:00 / 00:45

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