В Италии масштабная операция против мафии: более 330 арестованных

В заключительной фазе операции приняли участие более 3 тысяч военнослужащих-карабинеров.

Итальянские карабинеры провели крупнейшую операцию по борьбе с мафиозной организацией Ндрангета на юге страны, арестовав 334 человека. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 19 декабря.

"Это крупнейшая операция со времени максипроцесса в Палермо", – сказал прокурор города Катандзаро Никола Граттери.

"Максипроцессом" в Италии называют проходивший с 1986 по 1992 годы суд над представителями сицилийской мафии, который привел к отправке в тюрьму почти 350 мафиози.

Нынешняя операция позволила разрушить все ячейки Ндрангеты в провинции Вибо-Валентия. По словам Граттери, действия правоохранителей прошли во всех регионах Италии, "от Альп до Сицилии". О масштабах операции говорит объем распоряжения о проведении арестов, который насчитывает 250 страниц, добавил прокурор. Помимо Италии, аресты проведены в Германии, Швейцарии и Болгарии.

"В заключительной фазе операции приняли участие более 3 тысяч военнослужащих-карабинеров", – сказал Граттери.

Большая часть арестованных – 260 человек – оказались под предварительным заключением. Всего в число 416 подозреваемых по делу попали политики, в том числе бывший депутат от партии Вперед, Италия, мэр небольшого провинциального города Пиццо, глава муниципальной полиции Вибо-Валентии, а также адвокаты, местные предприниматели и чиновники.

Арестованным вменяются различные обвинения, в том числе причастность к мафиозной деятельности, вымогательство, незаконное присвоение имущества, убийство, отмывание средств и подлог, в которых "мафиозная" составляющая станет отягчающим обстоятельством.

"Расследование позволило выявить наличие взаимных интересов кланов (ндрангеты) с представителями политического и делового мира, а также задокументировать саммиты, встречи и собрания между боссами и партнерами", – заявил прокурор Катандзаро.

Ранее сообщалось, что в Италии задержали 30 мафиози, связанных с кланом Секуино. Кроме того, глава МВД Италии на экскаваторе лично разрушил виллу мафии.

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